Выпускники медвузов будут сдавать экзамен по медицинской этике

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 2019 года будущие врачи будут сдавать экзамен по медицинской этике. Об этом сообщила начальник управления кадровой политики, учреждений образования Министерства здравоохранения Беларуси Ольга Маршалко во время круглого стола в БЕЛТА, посвященного обсуждению норм медицинской этики и деонтологии.

"С нового 2018/2019 учебного года планируем ввести на шестом курсе экзамены по коммуникации и этике, а также по неотложным состояниям. Эти направления подготовки кадров в медицинских университетах и колледжах сейчас наиболее важны", - отметила Ольга Маршалко.

Как показывает анкетирование выпускников медицинских вузов, самой большой проблемой для молодых врачей является не отсутствие знаний, а недостаток коммуникативных навыков, которые позволили бы им быстро ориентироваться в ситуации. К тому же разные модели взаимодействия врача и пациента требуют разных коммуникативных навыков.

Поэтому в последние годы в медицинских учреждениях образования развитию коммуникативных навыков уделяется особое внимание. Введены такие обязательные предметы, как "Этика и деонтология", "Конфликтология", "Психология общения", постоянно совершенствуются содержание учебных программ с учетом потребностей и пожеланий студентов.

"В максимально короткие сроки выяснить причину прихода пациента, максимально его к себе расположить, чтобы он почувствовал доверие, - эти навыки сейчас отрабатываются уже с первого курса", - подчеркнула Ольга Маршалко.

По ее словам, за последние несколько лет система подготовки в медицинских университетах и колледжах претерпела значительные изменения. Активно внедряются скрипты (сценарии разговора с пациентом в разных ситуациях. - Прим. БЕЛТА), симуляционное обучение, методика "стандартизированный пациент".

"Весь этот набор современных образовательных технологий позволяет обучить всем навыкам и студентов, и практикующих врачей", - убеждена начальник управления Минздрава.

Недавно завершилось общественное обсуждение обновленного проекта постановления Министерства здравоохранения о нормах медицинской этики и деонтологии. Этот нормативный правовой акт будет регулировать поведение медработников при выполнении ими своих должностных обязанностей. Документ затрагивает основные морально-этические нормы поведения, нормы взаимоотношений медработников с пациентами и коллегами, работниками других органов и организаций.-0-

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