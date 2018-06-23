Выпускники Университета гражданской защиты МЧС получили лейтенантские погоны

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выпускники Университета гражданской защиты МЧС получили сегодня дипломы о высшем образовании и лейтенантские погоны, сообщили БЕЛТА в вузе.

Выпуск специалистов Университета гражданской защиты прошел в Минске. Лейтенантские погоны и дипломы о высшем образовании вручены 107 выпускникам очной формы из Беларуси и 66 иностранным специалистам из Азербайджана, Казахстана и Таджикистана. Всего дипломы университета в этом году получили 499 человек.

Поздравить выпускников пришли министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, его заместители и руководители центрального аппарата и территориальных управлений МЧС, а также иностранные гости - начальник управления кадров МЧС Азербайджана Хикмет Османов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Беларуси Латиф Гандилов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Таджикистана в Беларуси Махмадшариф Хакдод, второй секретарь посольства Казахстана в Беларуси Асель Каламбаева, заместитель начальника Кокшетауского технического института КЧС МВД Казахстана Евгений Тимеев.

Как отметил Владимир Ващенко, уровень образования в университете вселяет уверенность, что выпускники будут достойно выполнять задачи. "Выпуск - это настоящий праздник, одно из самых торжественных событий для любого учебного заведения. Сегодня мы получаем дипломированных специалистов, которые завтра станут в строй и будут решать очень сложные, ответственные задачи, оказывать помощь людям, прежде всего предупреждать - чтобы они не попадали в беду", - подчеркнул министр.

Говоря о времени своей учебы и задачах, которые стоят перед сегодняшним образованием, Владимир Ващенко заметил, что ситуация, конечно, изменилась. "Сравнивать такое - не очень благодарное дело. Изменился уровень всевозможных рисков, происходят ситуации, которых раньше не знали. Это заставляет внедрять в учебный процесс новые программы, совершенствовать подходы. У нас очень много научных разработок, и я рад, что курсанты занимаются наукой, внедряют ее в практику. Благодаря таким разработкам мы имеем всю линейку техники на базе наших шасси, почти все оборудование, защитные костюмы", - сказал глава МЧС.

Глава спасательного ведомства поблагодарил профессорско-преподавательский состав и ветеранов за работу по воспитанию и подготовке молодых специалистов для МЧС. Выпускники попрощались со знаменем учебного заведения и передали первокурсникам символическую каску с напутственными словами. После прощального вальса на плацу университета молодые лейтенанты прошли торжественным маршем в общем строю. Завершилась церемония традиционным подбрасыванием монеток на счастье и удачу.-0-

Фото Андрея Покумейко