Выпускные вечера пройдут в Беларуси 9-10 июня

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси выпускные вечера для одиннадцатиклассников пройдут 9-10 июня, сообщает БЕЛТА.

Выпускные вечера, на которых ребятам по традиции вручаются аттестаты об общем среднем образовании, проводятся в школах. В отдельных случаях праздник организуют в учреждениях дополнительного образования детей и молодежи или культуры - если, например, в школе нет актового зала или количество выпускников превышает количество мест в нем.

Конкретную дату, 9 или 10 июня, время, продолжительность, место проведения выпускных вечеров определили директора школ с участием родительских комитетов и по согласованию с местными исполнительными и распорядительными органами.

В прошедшем учебном году в Беларуси работали 3 тыс. 67 учреждений общего среднего образования, в которых обучались 994,5 тыс. учащихся, в том числе 58 тыс. в 11-х классах.-0-