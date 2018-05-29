Высшие органы финконтроля Беларуси и Польши обновили договоренности о сотрудничестве

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуализированное соглашение о сотрудничестве между высшими органами финансового контроля (ВОФК) Беларуси и Польши подписано сегодня в ходе официального визита делегации Комитета государственного контроля в Варшаву, сообщили БЕЛТА в КГК.
Подписи под документом поставили председатель Комитета государственного контроля Беларуси Леонид Анфимов и председатель Верховной контрольной палаты Польши Кшиштоф Квятковский.
Правовая основа для партнерских отношений ВОФК двух стран была заложена подписанным 15 лет назад соглашением о сотрудничестве. "Подписание актуализированного соглашения придаст новый импульс нашему взаимодействию, будет способствовать продвижению сотрудничества в сфере аудита, внедрению инновационных подходов и методов аудита, обмену знаниями и опытом", - отметил Леонид Анфимов.
Новым документом предусмотрены обмен опытом в области методологии внешнего государственного контроля, взаимодействие в сфере профессионального обучения и повышения квалификации кадров, обмен информационно-справочными материалами, проведение параллельных контрольных мероприятий и другие направления взаимодействия.-0-
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