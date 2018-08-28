Выставка-ярмарка "Мебель-2018": о будущем отрасли узнаем в сентябре

Более сотни компаний-производителей мебели, мебельных материалов, комплектующих, аксессуаров, а также многочисленные эксперты - архитекторы, дизайнеры, маркетологи - соберутся 12-15 сентября в Минске для участия в 25-й международной специализированной выставке-ярмарке "Мебель-2018". По итогам этого масштабного форума будут заложены основы стратегии развития отрасли на ближайшую перспективу.

Самое масштабное мероприятие деловой программы выставки-ярмарки - бизнес-форум "Деревообработка и мебель Беларуси". Организаторами выступают Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С.Кунявского и Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси при поддержке концерна "Беллесбумпром", Республиканской лесопромышленной ассоциации, Белорусской универсальной товарной биржи и Банка развития Республики Беларусь. Форум состоится 13 сентября. Его участники в форматах практической конференции, workshop и биржи деловых контактов обсудят состояние и перспективы внешнеэкономической деятельности белорусских предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности.

- Несмотря на то, что данный форум проводится впервые, цель поставлена амбициозная - сформировать эффективную, постоянно действующую специализированную международную платформу развития внешнеэкономического потенциала деревообрабатывающей и мебельной отрасли страны, - отмечают в оргкомитете. - Речь идет не просто об увеличении объемов экспортно-импортных сделок. Главное - уметь максимально использовать преимущества внешнеэкономических связей для выхода на инновационный технический уровень производства и высочайшее качество конечной продукции как для внешнего, так и для внутреннего потребителя.

В качестве референтов и участников на форум приглашены представители Всеобщего союза германской торговли продукцией деревообработки, Германского союза качества мебели, Внешнеторгового союза Земли Северный Рейн-Вестфалия. Предполагается участие лесопромышленных и деревообрабатывающих предприятий, производителей мебели, комплектующих, паркета, представителей белорусских банков, экспортно-импортных и торгово-закупочных компаний, маркетинговых и консультационных компаний из Беларуси, Германии, Австрии, Турции, Хорватии, Польши, Казахстана, стран Балтии, России и др.

Заявки на участие в форуме принимаются до 9 сентября: онлайн - vvp@bspn.by, vprosv@t-online.de, relbiz.net/woodworks; контакты: (+375 29) 373-35-73 (Whatsap, Viber - RU, DE, EN), (+375 29) 500-03-03 (Whatsap, Viber - RU, EN); (+49 151) 152-78-217 (Whatsap, Viber - RU, DE, EN).

Еще одно важное бизнес-мероприятие в рамках выставки-ярмарки "Мебель-2018" - партнерский проект УП "БелЭкспо" и ООО "АСКОМ СИТИ" "Мебельный ретейл: Off-Line & On-Line. Новые инструменты маркетинга и продаж 2019", который планируется реализовать 14 сентября с 11.00 до 17.00. На суд всех заинтересованных 14 сентября будут вынесены результаты маркетингового исследования поведенческих характеристик современного покупателя мебели. Многим, безусловно, будет интересно узнать об отношении молодежной аудитории к брендам, акциям и скидкам, рекламе, поиску информации, выбору товаров, а также о психографических характеристиках, присущих так называемому поколению Z. Кроме того, эксперты затронут в своих выступлениях вопросы эффективного продвижения мебельных брендов, организации работы продавца-консультанта мебельной отрасли с клиентами. Будут рассмотрены особенности работы мебельного ретейла в офлайне и онлайне, а также другие актуальные аспекты организации торговли. Для посещения этого форума нужно зарегистрироваться до 10 сентября: a.mazanova@ascom.by или по телефону 8-029-617-20-08. С подробной программой можно ознакомиться на сайтах www.belexpo.by и www.ascom.by.

Деловая программа выставки-ярмарки "Мебель-2018" на этом не исчерпывается. Впервые на выставочной площадке пройдет конкурс профессионального мастерства по изготовлению мебели, при этом готовую продукцию планируется передать в одно из учреждений образования. Кроме того, по традиции, экспонентам будет предоставлена возможность рассказать о своей деятельности посредством презентаций, мастер-классов или в любом другом виде. Организаторы ждут от будущих экспонентов интересных предложений. "Мебель-2018" также ждет новых участников: формирование экспозиции продолжается.

25-я международная специализированная выставка-ярмарка "Мебель-2018" пройдет 12-15 сентября в минском Футбольном манеже (пр-т Победителей, 20/2). По вопросам участия обращаться к организаторам:

(+375 17) 334-67-58, (+375 29) 889-36-55;

e-mail: mebel@belexpo.by; www.belexpo.by.