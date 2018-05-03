Выставку MILEX-2019 предлагается провести в Минске 15-18 мая

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международную выставку вооружения и военной техники MILEX-2019 предлагается провести с 15 по 18 мая. Проведение организационно-подготовительных мероприятий к выставке рассмотрела коллегия Государственного военно-промышленного комитета, сообщил БЕЛТА представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

По словам первого заместителя председателя Госкомвоенпрома Игоря Демиденко, одной из важных составляющих выставки MILEX станет ее деловая программа. "Уже ведется работа по подготовке заседаний Делового совета при Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству ОДКБ и 8-й Международной научной конференции по военно-техническим проблемам, проблемам обороны и безопасности, а также по вопросам технологий двойного назначения", - сказал он.

Экспозицию выставки предлагается разместить на площадях конькобежного стадиона спорткомплекса "Минск-Арена" и прилегающей открытой площадке, а ее основу должны составить принципиально новые или перспективные образцы вооружения, военной и специальной техники, востребованные на мировых рынках и демонстрирующие возможности отечественного оборонного сектора экономики. Именно на эти аспекты, по словам первого заместителя председателя Госкомвоенпрома, должны уже сегодня обратить внимание руководители организаций.

Церемонию торжественного открытия выставки планируется провести 15 мая 2019 года на площадке историко-культурного комплекса "Линия Сталина".

Проведение 9-й Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2019 в год 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков станет своего рода мостом между поколениями. Посетители экспозиции смогут не только ознакомиться с новейшими разработками военной промышленности, но и прикоснуться к истории.

Игорь Демиденко подчеркнул высокую степень ответственности всех заинтересованных в подготовке MILEX-2019 и необходимости выработки согласованных решений по ее дальнейшей организации и проведению.

Коллегия Госкомвоенпрома определила первоочередные задачи по подготовке к проведению выставки MILEX-2019, среди которых подготовка проекта распоряжения премьер-министра о проведении выставки и формирование организационного комитета по ее подготовке и проведению.

До 1 июня 2018 года планируется сформировать предварительный перечень образцов продукции, предлагаемых к показу на 9-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2019.

В Госкомвоенпроме напомнили, что начиная с 2001 года этот масштабный оружейный смотр, проходящий в Беларуси, традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения, а динамика роста количества участников и посетителей является подтверждением его популярности и актуальности.

Организаторами выставки выступают Государственный военно-промышленный комитет Беларуси совместно с военным ведомством.-0-