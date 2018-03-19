19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. За заключением договоров на перевозку пассажиров в регулярном сообщении обратились 150 перевозчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

"От перевозчиков, ранее выполнявших автомобильные перевозки пассажиров в нерегулярном сообщении, в адрес местных исполнительных и распорядительных органов и операторов автомобильных перевозок пассажиров поступило 150 заявлений на предоставление временного права (до проведения конкурсов по определенным маршрутам) на выполнение междугородных перевозок пассажиров в регулярном сообщении по 102 маршрутам", - пояснили в министерстве.

При этом по 34 заявлениям уже заключены договоры, согласно которым 151 транспортное средство может работать на 21 маршруте.

Как сообщалось, в Гродненской области 17 частным перевозчикам выданы разрешения на работу более чем по 50 маршрутам. В Могилевской области 11 частных перевозчиков обратились к заказчикам, которыми являются местные распорядительные и исполнительные органы власти (в области пока не определен единый оператор перевозок), с заявлениями о переходе в легальный режим работы. Кроме того, "Брестгортранс" выдал семь разрешений частным перевозчикам на осуществление регулярных рейсов в междугородном сообщении. Обратились с заявлениями о переходе в легальный режим работы и около 10 частных перевозчиков в Витебской области.

Как сообщалось, изменения в закон "Об автомобильном транспорте и автомобильных перевозках", предусматривающие в том числе новые правила работы водителей маршрутных такси, вступили в силу 23 января текущего года. Некоторые перевозчики с 26 февраля сообщали о временном прекращении своей деятельности.-0-