Задания ЦТ полностью соответствуют школьной программе - Василий Жарко

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задания централизованного тестирования полностью соответствуют школьной программе. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель премьер-министра, председатель государственной комиссии по контролю за ходом проведения вступительных испытаний в учреждениях высшего и среднего специального образования Василий Жарко после начала ЦТ в БГУИР, передает корреспондент БЕЛТА.

Василий Жарко отметил, что все тесты соответствуют школьной программе. "Согласно поручению были созданы рабочие группы по каждому предмету. В них вошли опытные педагоги из средней школы, единичные учителя из гимназий. Мы не включали в них преподавателей из высших учебных заведений, только тех, кто действительно ведет учебный процесс в школах. Поставленная задача - чтобы каждый тест соответствовал учебной программе средней школы - выполнена", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

В Беларуси стартовало централизованное тестирование. В первый день испытания проходят по белорусскому языку. Для его прохождения зарегистрировалось 24 908 абитуриентов. Следующий экзамен - по русскому языку - пройдет 14 июня.-0-