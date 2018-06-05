Заявки на конкурс публикаций о трагедии Минского гетто принимаются по 15 сентября

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заявки на республиканский творческий конкурс на лучшую публикацию по теме "75 лет трагедии и героизма Минского гетто - сохранение памяти" принимаются по 15 сентября. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Министерстве информации Беларуси.

На конкурс представляются материалы, опубликованные в печатных СМИ или на интернет-ресурсах, вышедшие в эфир телевизионных/радиовещательных СМИ с 1 июня по 15 сентября нынешнего года.

Подать материалы можно по трем номинациям. Первая "Что это такое, Минское гетто" - освещение темы одного из крупнейших гетто в Европе - включает три подноминации: "Я пишу о Минском гетто" (лучшая статья); "Сквозь объектив" (лучшая фоторабота или лучший видеосюжет); "Расскажите, я записываю!" (интервью с бывшими узниками гетто, концлагерей, праведниками народов мира). Вторая номинация "Мы помним, помнить миру завещаем" включает материалы на тему трагедии и героизма еврейского населения Беларуси. Ее подноминации: "…И дам я тебе память и имя…" (лучшая статья); "Свидетельства, останьтесь навсегда" (лучший фото- или видеоматериал). Третья номинация специальная: свой выбор сделает жюри конкурса. В номинации "Это было рядом с нами" будет награжден автор за самый креативный и профессиональный способ подачи материала.

Конкурсные материалы с пометкой "На Республиканский творческий конкурс на лучшую публикацию по теме "75 лет трагедии и героизма Минского гетто - сохранение памяти" направляются по адресу: 220123, г Минск ул. В.Хоружей, 28, оф. 402, Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин (СБЕООО); pressubjoc@gmail.com.

Итоги творческого состязания подводятся с 15 сентября по 10 октября. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и памятными подарками.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет в числе мероприятий Дней памяти, посвященных 75-й годовщине трагедии и героизма Минского гетто, которые запланированы в Минске в октябре нынешнего года.

Основными целями и задачами конкурса являются привлечение внимания общественности к мероприятиям Дней памяти, посвященным 75-й годовщине трагедии и героизма Минского гетто как яркому примеру толерантности и противодействия всем видам антисемитизма, национализма в истории современной Беларуси, которые дают толчок как культурному развитию, так и общества в целом; активизация работы журналистов, направленной на сохранение памяти о трагедии и героизме гетто в Минске и на территории Беларуси; поддержка наиболее талантливых журналистов, ярко и оригинально освещающих темы, связанные с различными аспектами организации Дней памяти, поощрение и стимулирование их творческой и общественной активности; распространение знаний о сопротивлении в Минском гетто, участии евреев в партизанском движении, праведниках народов мира.

Подробности организации конкурса размещены на сайте Министерства информации.

Организаторы конкурса: Министерство информации Беларуси и Союз белорусских еврейских общественных объединений и общин.-0-