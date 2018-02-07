7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Закон о нотариате и нотариальной деятельности будет откорректирован в Беларуси, сообщила БЕЛТА пресс-секретарь Министерства юстиции Ольга Шелкова по итогам заседания коллегии ведомства.

"Министерством юстиции в 2018 году намечена очень серьезная работа по корректировке закона "О нотариате и нотариальной деятельности", а также других нормативных правовых актов, по которым Минюст является одним из разработчиков", - сказала Ольга Шелкова. Подробности пока озвучены не были.

Вопросам нормотворческой деятельности на коллегии было уделено значительное внимание. "Речь шла о том, что очень высоки требования к качеству законодательства. Каждый принимаемый правовой акт должен быть максимально обоснованным и выверенным", - сказал министр юстиции Олег Слижевский. Глава государства неоднократно отмечал необходимость повышения качества законодательства, изложения правовых норм языком, доступным для восприятия и понимания простыми гражданами, исключая употребление сложных юридических терминов и формулировок.

Прошедший 2017 год ознаменовался для Министерства юстиции началом нового этапа, связанного с использованием в ведомственном нормотворчестве исключительно электронного документооборота. По словам замминистра юстиции Николая Старовойтова, постоянно ведется поиск дополнительных средств, методов, механизмов, направленных на дальнейшую оптимизацию ведомственного нормотворчества.

Большое внимание на заседании коллегии было уделено вопросам государственной регистрации и ликвидации бизнеса. Олег Слижевский отметил, что создание благоприятных условий для ведения бизнеса, в том числе в сфере его регистрации и ликвидации, является приоритетным направлением деятельности государства.

В новейшей истории белорусского законодательства указанную сферу правоотношений с уверенностью можно назвать одним из наиболее прогрессивных направлений государственного регулирования. Прошедший год не стал исключением, добавил министр. Принятые акты законодательства предоставили бизнесу дополнительную возможность, сняли ряд барьеров как при открытии компании, так и при ликвидации. "Несмотря на то, что вхождение в бизнес в нашей стране является удобной, быстрой и малозатратной процедурой, существует ряд направлений для дальнейшего совершенствования. Реализация этого будет одной из приоритетных задач министерства в 2018 году", - подчеркнул министр.-0-