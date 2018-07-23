23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект "О судебно-экспертной деятельности" вынесут на общественное обсуждение в августе, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель Государственного комитета судебных экспертиз (ГКСЭ) Андрей Швед.

Проект закона будет размещен на сайте Госкомитета судебных экспертиз, а осенью планируется направить в Совет Министров для решения вопроса о его внесении в Палату представителей.

Сейчас законопроект находится на стадии согласования. "С заинтересованными сторонами мы вышли практически на конечный вариант", - отметил Андрей Швед.

Как предполагается, закон о судебно-экспертной деятельности будет распространять свое действие на профессиональных судебных экспертов, то есть на тех, для кого деятельность по проведению судебных экспертиз является основной. Один из ключевых вопросов, который должен решить этот документ, - создание единых требований ко всем судебным экспертам. Законопроект уточняет и унифицирует полномочия экспертов в уголовном, гражданском, административном и хозяйственном процессах. Сейчас подходы к правам и обязанностям судебного эксперта в этих четырех процессах отличаются.-0-