Зарплата строителей в Беларуси с начала года повысилась на 20-25% - Черный

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заработная плата строителей в Беларуси с начала текущего года повысилась на 20-25%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы уже повысили зарплату, ввели повышающие коэффициенты по всем категориям строителей. С начала года зарплата повысилась как минимум на 20-25%", - сказал Анатолий Черный.
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