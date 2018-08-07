Зарплата строителей в Беларуси с начала года повысилась на 20-25% - Черный

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заработная плата строителей в Беларуси с начала текущего года повысилась на 20-25%. Об этом сообщил сегодня журналистам министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы уже повысили зарплату, ввели повышающие коэффициенты по всем категориям строителей. С начала года зарплата повысилась как минимум на 20-25%", - сказал Анатолий Черный.

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