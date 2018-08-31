Заседание Межгоссовета по промышленной безопасности СНГ пройдет в Армении 3-4 сентября

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. XVI заседание Межгосударственного совета по промышленной безопасности СНГ пройдет 3-4 сентября в Цахкадзоре (Армения). Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Участники заседания обменяются информацией об изменениях в законодательстве своих стран в области регулирования промышленной безопасности на опасных производственных объектах и деятельности в этом направлении в течение года, обсудят возможность сближения национальных нормативных требований и проведут сопоставительный анализ контроля работ, проводимых на объектах горнорудной промышленности и химического комплекса.

Эксперты СНГ обменяются опытом контрольно-надзорной деятельности в области безопасности гидротехнических сооружений, обсудят сотрудничество в двустороннем и международном форматах.

Кроме того, планируется оценить реализацию проекта технического содействия "Укрепление промышленной безопасности посредством имплементации и присоединения к Конвенции ЕЭК ООН "О трансграничном воздействии промышленных аварий" стран Центральной Азии".-0-