Заседание Совета по делам молодежи стран СНГ пройдет 12-13 апреля в Минске

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Совета по делам молодежи государств - участников СНГ пройдет 12-13 апреля в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В проекте повестки дня 11 вопросов. "В частности, члены совета заслушают доклад белорусской стороны об эффективных формах и методах реализации государственной молодежной политики в стране, рассмотрят ход выполнения плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации стратегии международного молодежного сотрудничества стран Содружества, проекты концепции развития сотрудничества государств - участников СНГ в поддержке молодежного волонтерского движения и плана мероприятий на 2018-2020 годы по ее реализации", - проинформировали в минской штаб-квартире Содружества.

Кроме того, участники заседания подведут итоги проекта "100 идей для СНГ", обсудят разработку стратегии международного молодежного сотрудничества стран СНГ на 2021-2030 годы. В центре внимания будет также подготовка форума молодежных организаций стран СНГ, XIII Молодежных Дельфийских игр, деятельность молодежной Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Параллельно в белорусской столице будет проходить выставка-презентация проекта "100 идей для СНГ". Она откроется 12 апреля в Национальном выставочном центре "Белэкспо", а 13-го состоится награждение победителей финального этапа.-0-