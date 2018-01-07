7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Священного синода РПЦ планируется провести в Беларуси в 2018 году. Об этом в интервью на телеканале ОНТ сообщил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает БЕЛТА.
В Беларуси ожидают приезда Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Скорее всего, это будет в середине октября, - отметил митрополит Павел.- Святейший хочет провести у нас заседание Священного синода Русской православной церкви".
Ожидается, что вместе с Патриархом Кириллом приедут постоянные и временные члены Священного синода РПЦ.
"Это будет чрезвычайно важное событие", - подчеркнул митрополит Павел.-0-
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