7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Священного синода РПЦ планируется провести в Беларуси в 2018 году. Об этом в интервью на телеканале ОНТ сообщил Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает БЕЛТА.

В Беларуси ожидают приезда Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. "Скорее всего, это будет в середине октября, - отметил митрополит Павел.- Святейший хочет провести у нас заседание Священного синода Русской православной церкви".

Ожидается, что вместе с Патриархом Кириллом приедут постоянные и временные члены Священного синода РПЦ.

"Это будет чрезвычайно важное событие", - подчеркнул митрополит Павел.-0-