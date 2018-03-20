Заседание Священного синода РПЦ планируется провести в октябре в Беларуси

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание Священного синода Русской православной церкви планируется провести в октябре в Беларуси, сообщил журналистам Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Намечено проведение заседания Священного синода в Беларуси. Ожидается приезд Святейшего Патриарха (Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. - Прим. БЕЛТА), постоянных и временных членов Священного синода РПЦ 13 октября нынешнего года накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Пока еще план не утвержден. Есть только предварительные наметки", - сказал митрополит Павел. Он уточнил, что заседание Священного синода, возможно, будет проведено 15 октября.

Предстоящее событие - честь для республики, отметил митрополит Павел. "Будем надеяться, что время от времени в будущем Священный синод будет проводиться на территории Беларуси", - сказал он.

По словам митрополита, еще в прошлом году в разговоре с главой государства шла речь о возможном приезде Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Президент на это ответил, что в Беларуси этот человек всегда желанный гость.-0-