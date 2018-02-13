Завершена модернизация беспилотных летательных комплексов "Беркут-2" для ВС и Госпогранкомитета

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалистами ОАО "АГАТ - системы управления" - управляющая компания холдинга "Геоинформационные системы управления" выполнены обязательства по совместным решениям для военного ведомства и Государственного пограничного комитета Беларуси по доработкам беспилотных авиационных комплексов (БАК) "Беркут-2", сообщил БЕЛТА представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.
"Беркут-2" принят на вооружение в 2014 году. По итогам годовой эксплуатации было решено провести модернизацию первоначально поставленных в войска тактических беспилотных авиационных комплексов малой дальности с целью повышения надежности и обеспечения требований заказчика по их функциональным возможностям.
В ходе доработок внесены изменения в конструкцию пускового устройства, позволившие увеличить прочность основных узлов и добиться уменьшения массогабаритных размеров, и в физический принцип управления целевыми нагрузками - вместо рулевых машинок установлены электромагниты.
Кроме того, проведена замена наземной станции управления на более совершенную со специальным программным обеспечением, имеющим постоянную техническую поддержку разработчика. Обновления коснулись и системы автоматического управления БАК.
По окончании работ авиационные и технические специалисты Вооруженных Сил и Госпогранкомитета, которым предстоит эксплуатировать доработанные беспилотные авиационные комплексы, прошли дополнительное обучение.-0-
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