Василий Жарко: для отдыха и оздоровления детей из Сирии созданы все условия

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для отдыха и оздоровления детей из Сирии созданы все условия. Об этом сегодня журналистам заявил заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко во время посещения Национального детского образовательно-оздоровительного центра "Зубренок", передает корреспондент БЕЛТА.

"Для отдыха и оздоровления детей из Сирии сформирована специальная программа, которая позволяет им не только познакомиться с нашими ребятами, но и с системой образования Беларуси в целом. Гости побывали в ведущих белорусских вузах, в Национальном олимпийском комитете, посетили культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", Минский автомобильный завод, БелАЗ, побывали в наших музеях. Также в программе посещение Белорусской атомной станции. Они знакомятся с нашей страной. Им повезло попасть в зимнюю сказку. Для их отдыха и оздоровления созданы все условия", - сказал Василий Жарко.

В Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок" отдыхают и поправляют здоровье 144 ребенка из Сирии. Все они - лидеры в образовании, спорте и творчестве. Навестить их 24 января приехали заместитель премьер-министра Василий Жарко и министр образования Игорь Карпенко. Они вручили сирийским детям подарки от имени Президента Беларуси Александра Лукашенко.

На встрече дети из Беларуси и Сирии задавали вопросы представителям власти. Гостей интересовала возможность получения высшего образования в белорусских вузах, участие в совместных олимпиадах и спортивных мероприятиях.

Василий Жарко

Игорь Карпенко

Белорусские дети в свою очередь попросили заместителя премьер-министра и министра образования написать свои пожелания на бумажных фигурках аистов. Их в конце смены принимающая сторона подарит на память друзьям из Сирии.

Группа сирийских детей прибыла Беларусь 15 января. До 29-го они будут находиться в НДЦ "Зубренок" в Мядельском районе. В программу отдыха включены оздоровительные, спортивные, культурные и спортивно-массовые мероприятия.

Как сообщалось, в конце августа 2017 года Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с министром социальных вопросов и труда Сирии Римой аль-Кадери, где предложил разработать программу оздоровления и учебы детей из Сирии в Беларуси.-0-

Фото Оксаны Манчук