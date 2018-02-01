Жарко: отделения химиотерапии необходимы во всех крупных городах

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необходимо принять решение об открытии в крупных городах, где нет онкодиспансеров, отделений химиотерапии, заявил заместитель премьер-министра Василий Жарко на итоговом заседании коллегии Министерства здравоохранения, передает корреспондент БЕЛТА.

"Считаю необходимым в этом году принять соответствующее решение об открытии во всех крупных городах, где нет онкодиспансеров, отделений для применения химиотерапии. Это будет реальным шагом повышения доступности онкологической помощи пациентам в регионах, а также позволит снизить нагрузку на наши ведущие онкоцентры", - сказал Василий Жарко.

Заместитель премьер-министра отметил необходимость увеличить число граждан, которые проходят скрининг, а также эффективность таких мероприятий. Существенно должна возрасти эффективность первичной профилактики, уверен Василий Жарко. По его словам, важной остается работа по снижению факторов риска сердечно-сосудистой и другой патологии.

Кроме того, важно обеспечить стабилизацию численности населения, создать условия для последующего демографического роста. "Задача крайне сложная с учетом ряда объективных факторов. От руководителей всех уровней зависят результаты работы. Все должны понимать свою роль и ответственность в решении проблем демографии", - обратил внимание Василий Жарко. В этой связи он отметил, что в полной мере проводится работа по предабортному консультированию. Прежде всего это касается работы коммерческих медицинских центров. "На счету должна быть каждая сохраненная человеческая жизнь", - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Состояние здоровья населения должно стать одним из ключевых показателей при оценке работы местных органов власти, резюмировал Василий Жарко.-0-