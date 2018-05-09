Желаем молодежи прежде всего беречь и ценить мир - ветеран

9 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Главное пожелание для молодежи от военного поколения - беречь и ценить мир. Это подчеркнула в беседе с корреспондентом БЕЛТА ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Судакова.

Зинаида Тимофеевна ушла на фронт в юном возрасте. Боевое крещение санинструктор прошла в битве за Москву, участвовала в освобождении Беларуси, в том числе в боях за Гродно. Победу встретила в Берлине.

"Даже сейчас сложно словами описать все чувства, которые испытываешь в День Победы. Вот уже 73 года я восхищаюсь мирным небом над головой, улыбками, хорошим настроением молодежи. Хочется пожелать молодым лишь одно: цените, берегите мир. Помните о героях, о тех, кто отдал самое дорогое - свою жизнь за то, чтобы мы все жили в свободной, независимой, стабильной, культурной, развивающейся стране", - отметила Зинаида Судакова.

Она вместе с другими ветеранами пришла на торжественные мероприятия. В Гродно многотысячная колонна с участием ветеранов, руководителей города и области, представителей предприятий и учреждений прошла по проспекту Космонавтов к Кургану Славы. Около 2 тыс. горожан присоединились к шествию памяти "Беларусь помнит". Отдавая дань памяти героям и участникам войны, внесшим неоценимый вклад в освобождение Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, они прошли с портретами своих предков - участников и героев войны. Продолжились мероприятия торжественным митингом, возложением цветов и венков к Вечному огню, шествием войск Гродненского гарнизона.

Завершится праздник у Кургана Славы концертной программой, акцией "Споем "День Победы" вместе" и салютом. Праздничные площадки также развернулись в центре Гродно и в спальных районах города.-0-