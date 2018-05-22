Жесткие меры позволили значительно снизить уровень наркоугрозы в Беларуси - Шуневич

22 мая, Минск /Михаил Матиевский - БЕЛТА/. Принятие жестких мер в борьбе с распространением наркотиков позволили значительно снизить уровень этой угрозы в Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам министр внутренних дел Игорь Шуневич по итогам доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мой доклад был основан на статистике, которая говорит о том, что мы смогли путем жестких, где-то неординарных правовых и практических мер уменьшить наркоугрозу в стране, причем значительно. Ее вывели на такой уровень, который позволяет говорить о том, что мы адекватно отреагировали на вызовы и угрозы, созданные наркоэкспансией в нашем государстве", - сказал Игорь Шуневич.

Касаясь дифференцирования ответственности за употребление и сбыт наркотиков, министр отметил, что она в определенной мере уже существует. "Соответствующая статья Уголовного кодекса разграничивает составы преступления, предусмотренные за употребление и сбыт. За каждое деяние предусмотрена особая ответственность - от более низкой до высокой", - констатировал он.

Игорь Шуневич также проинформировал Президента об итогах работы ведомства в текущем году. По словам министра, главные тренды, наметившиеся еще в прошлом году, сохраняются: общей уровень преступности продолжает снижаться.

На встрече было рассмотрено и сотрудничество Министерства внутренних дел Беларуси со странами ближнего и дальнего зарубежья. Многие государства, обратил внимание Игорь Шуневич, заинтересованы перенимать опыт белорусских правоохранителей для обеспечения общественной безопасности. "У нас есть чем поделиться. На прагматических договоренностях, условиях эти контакты в ближайшее время будут реализованы", - добавил он.-0-