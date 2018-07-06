"Живу с родителями, но теперь, возможно, задумаюсь о переезде". Квартиру в Минске в 75-м туре игры "Удача в придачу!" выиграл Михаил Пищик из Речицы

Победа в игре
Везет, так сполна! Кроме Михаила, победителями 75-го тура игры стали руководитель правового интернет-портала Алла Беньковская из Минска, специалист автосервиса Дмитрий Чупринский из Могилева и сотрудник МЧС Алексей Рабец из городского поселка Холопеничи Крупского района Минской области. Притом везет этим покупателям и в прямом, и в переносном смысле: им в среду посчастливилось выиграть автомобили "Хендэ Крета", а уже сегодня стильные внедорожники увезли своих новых хозяев по домам!
Увидеть розыгрыш призов 75-го тура игры
В среду выиграли - а в пятницу получили вожделенные призы! Менее чем через два дня после розыгрыша сегодня, 6 июля, в том же минском "Е-Сити" самым удачливым покупателям 75-го тура вручены ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, между прочим, никаких налогов за свои призы им платить не пришлось: "Евроопт" об этом заранее позаботился! А потому счастливчикам оставалось лишь смело вступить в собственность - и сполна наслаждаться своим невероятным успехом!
Повезло, конечно же, всем четверым главным героям тура, но особая популярность обрушилась на голову Михаила Пищика. В родном городе у Миши множество друзей и знакомых, и каждый в эти дни старался дозвониться до победителя и поинтересоваться: "Что, правда? Все на самом деле так?" Телефон просто раскалялся!
О своей победе Михаил узнал, когда вернулся с работы домой. Неожиданно зазвонил телефон - незнакомый минский номер! "Когда мне позвонили из студии игры, был дома и, конечно, очень удивился! Наверное, до конца так и не осознал, что я выиграл главный суперприз", - признается парень, несколько смущенный всеобщим вниманием.
История участия в игре у счастливчика самая обычная. Дисконтную карту "Е-плюс" Михаил получил уже достаточно давно, а вот к игре подключился всего несколько месяцев назад - и то по настоянию родственников! "Участвовать в игре стал совсем недавно. Это родные постоянно настаивали, чтобы я не забывал о "товаре удачи", когда иду в "Евроопт" за покупками. Однажды выиграл сертификат на покупки на 5 рублей, но, честно говоря, в возможность выиграть крупный приз не верил. Думал, что не могут обычные покупки принести машину или квартиру!" - до сих пор, даже уже с ключами в руках, недоверчиво пожимает плечами победитель.
Главный герой тура прошел по выигранной квартире, выглянул в окна, оценил качество строительства - и не скрывал удовольствия. Ведь квартира счастливчику досталась шикарная!
Дом, в котором теперь у победителя есть свои квадратные метры, находится в престижном районе столицы, на улице Ильянской, 6. Рядышком - культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие спортивные состязания и лучшие концерты в столице, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Да и стоимость у этого жилья солидная - около Br116 тыс., или почти $60 тыс. в эквиваленте. В той же Речице на шикарный коттедж хватит!
Михаил признается, что будет думать, как поступить с квартирой. Ведь если ее продать, можно получить хороший старт для построения будущей жизни в родном городе. Если удачно сдать - обеспечить весомый ежемесячный дополнительный доход. Но есть и третий путь - полностью изменить свою жизнь! "Вообще, я живу с родителями, но пока не решил, как распоряжусь квартирой. Возможно, задумаюсь о переезде в столицу. В любом случае вариантов, что делать с таким ценным призом, очень много!" - улыбается Михаил Пищик.
Еще три счастливых покупателя сегодня получили ключи и документы от стильных и надежных внедорожников "Хендэ Крета". Всю минувшую неделю эти автомобили были припаркованы у входа в "Е-Сити", а сегодня разбежались в разные концы страны, увозя своих новых хозяев. К слову, стоимость каждого из этих модных кроссоверов почти Br34 тыс., или около $17 тыс. Таким образом, уже 206 автомобилей от торговой сети "Евроопт" благодаря игре
Автомобиль яркого синего цвета нежно погладила по крылу минчанка Алла Беньковская. Пока женщина не имеет права сесть за руль, хоть и стала полноправной владелицей. Но очень ждет этого момента! "Приз стал для меня действительно нужным и, можно сказать, долгожданным. Дело в том, что сейчас я учусь в автошколе. И у меня была мечта, что к ее окончанию мы с мужем купим вторую машину - для меня. А теперь получается, что и покупать ничего не надо, она у меня уже есть - новенькая и красивая!" - задорно смеется Алла.
Есть люди, которые просто лучатся позитивом. Алла - из таких! Она радуется своему первому выигрышу, и искренне считает свою нынешнюю победу чудом. "В "Евроопт" за продуктами я хожу постоянно. У нас в Уручье как раз открылся большой магазин. Мы постоянно участвуем в игре и фактически с самого начала. Покупали много продуктов - стало интересно, появился азарт. И вот как в итоге все получилось! В глубине души я всегда надеялась, что выиграю. Но, честно говоря, думала про крупный денежный приз или сертификат на покупки. Кстати, буквально за две недели до суперприза я выиграла сертификат на 5 рублей. И вот удача выстрелила во второй раз! Это было как чудо!" - признается женщина.
Известно, что прекрасный пол обладает особой интуицией. Без некоторых интересных предчувствий не обошлось и на этот раз! "В среду вечером я была за городом, мой телефон разрядился. И мне вдруг срочно захотелось его включить! Как только подключила в машине зарядку, мне позвонили и сказали, что хотят поговорить. Я ничего не понимала, меня сразу направили на Дмитрия Кохно. И только тогда я поняла, что выиграла автомобиль - и это не розыгрыш! Вообще, я благодарна, что "Евроопт" дает возможность почувствовать себя счастливым и удачливым. Всем желаю верить в удачу, ведь мечты сбываются!" - убеждена Алла Беньковская.
Обладателем красного внедорожника стал Дмитрий Чупринский из Могилева. Мужчина с интересом и знанием дела осмотрел автомобиль, заглянул под капот, в салон - мастеру автосервиса не нужно рассказывать, в чем преимущества новой машины! "Новым автомобилем будем пользоваться вместе с супругой, ведь он нам обоим пригодится!" - вынес вердикт мужчина, взяв в руки ключи.
Дмитрий рассказал, чем привлекла его игра
Счастливчик даже не может точно вспомнить, какой именно из "товаров удачи" принес ему новенький внедорожник. "В "Евроопт" заходили несколько раз буквально накануне розыгрыша, делали разные покупки. И кто бы мог подумать, что все так обернется! Новость о выигрыше застала меня дома, когда я был вместе с семьей, так что о выигрыше автомобиля мы узнали все сразу. Я и предположить не мог, что могу что-то выиграть, хотя в удачу все-таки верил. Но когда узнал о выигрыше, у меня даже слов не было!" - улыбнулся Дмитрий.
А ключи от оранжевой "Креты" получил сотрудник МЧС Алексей Рабец из городского поселка Холопеничи Крупского района Минской области. Старший водитель в экипаже спасателей, Алексей всегда готов выехать на помощь людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. А в эту среду в чрезвычайно радостную ситуацию попал сам - правда, спасать его уж точно не нужно было! "Мне позвонили, когда я работал на строительстве дома. Конечно, в выигрыш поверил не сразу: то, что обычный кетчуп принес автомобиль, больше похоже на сказку! Но выигрышу я очень рад, машина нашей семье нужна - жена будет на ней ездить. У нее права уже давно есть, а вот машины нет. А на такой машине ездить ей будет точно в удовольствие!" - улыбается победитель.
Удивительно, как часто люди не верят в то, что с ними может случиться самое невероятное! Победы, крупные призы - это не про меня, это с другими… Примерно так до минувшей среды размышлял и Алексей. "В игре
Завершился очередной, уже 75-й, тур игры
А марафон игры не только не останавливается, но лишь прибавляет обороты! Ведь в следующий вторник, 10 июля, будут разыграны призы нового, 76-го, тура. И это будут, само собой, минская квартира на улице Ильянской, 10, более 20 тыс. денежных призов и сразу пять (!) автомобилей "Ниссан Джук"! На призы будут претендовать игровые коды, полученные за покупки с 2 по 8 июля включительно в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл".
До завершения нового тура осталось еще несколько дней. А значит, еще есть шанс успеть набрать игровые коды - и принять участие в игре, в которой сбываются самые смелые мечты! Всего-то и нужно - сделать покупки, которые и без того планировались на выходные. А взамен - изменить свою жизнь к лучшему вместе с торговой сетью "Евроопт"!
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