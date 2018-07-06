"Живу с родителями, но теперь, возможно, задумаюсь о переезде". Квартиру в Минске в 75-м туре игры "Удача в придачу!" выиграл Михаил Пищик из Речицы

Победа в игре "Удача в придачу!" , которую уже больше двух лет проводит в стране торговая сеть "Евроопт", может кардинально изменить жизнь каждого из нас к лучшему. Ведь суперпризы, которые достаются самым обычным белорусским покупателям, неожиданно открывают перед людьми новые перспективы и новые возможности. Так, для Михаила Пищика из Речицы, который работает в родном городе электромонтером, минувшая среда не обещала ничего необычного - обычный рабочий день после праздника. А уже сегодня, в пятницу, парень осмотрелся в собственной столичной квартире, которой успел обзавестись за это время!

Везет, так сполна! Кроме Михаила, победителями 75-го тура игры стали руководитель правового интернет-портала Алла Беньковская из Минска, специалист автосервиса Дмитрий Чупринский из Могилева и сотрудник МЧС Алексей Рабец из городского поселка Холопеничи Крупского района Минской области. Притом везет этим покупателям и в прямом, и в переносном смысле: им в среду посчастливилось выиграть автомобили "Хендэ Крета", а уже сегодня стильные внедорожники увезли своих новых хозяев по домам!

Увидеть розыгрыш призов 75-го тура игры "Удача в придачу!" , который состоялся 4 июля, можно было, заглянув в столичный "Е-Сити" по адресу ул. Денисовская, 8, а также в прямом эфире телеканала ОНТ, на сайте evroopt.by и в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях "ВКонтакте" , "Фейсбук" и "Одноклассники" . При этом организаторы по хорошей традиции постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы каждый участник игры мог не только услышать, но и увидеть первые эмоции счастливчиков. Запись этого розыгрыша опубликована в разделе игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by , и эти съемки можно с удовольствием пересматривать неоднократно: невероятно волнующей оказывается первая реакция людей на такое везение!

В среду выиграли - а в пятницу получили вожделенные призы! Менее чем через два дня после розыгрыша сегодня, 6 июля, в том же минском "Е-Сити" самым удачливым покупателям 75-го тура вручены ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. И, между прочим, никаких налогов за свои призы им платить не пришлось: "Евроопт" об этом заранее позаботился! А потому счастливчикам оставалось лишь смело вступить в собственность - и сполна наслаждаться своим невероятным успехом!

Заветные ключи от квартиры и автомобилей победителям в столичном "Е-Сити" вручил руководитель пресс-службы компании "Евроопт" Егор Хрусталев

Повезло, конечно же, всем четверым главным героям тура, но особая популярность обрушилась на голову Михаила Пищика. В родном городе у Миши множество друзей и знакомых, и каждый в эти дни старался дозвониться до победителя и поинтересоваться: "Что, правда? Все на самом деле так?" Телефон просто раскалялся!

Ключи в руках – самое время оценить выигрыш!

О своей победе Михаил узнал, когда вернулся с работы домой. Неожиданно зазвонил телефон - незнакомый минский номер! "Когда мне позвонили из студии игры, был дома и, конечно, очень удивился! Наверное, до конца так и не осознал, что я выиграл главный суперприз", - признается парень, несколько смущенный всеобщим вниманием.

Михаил Пищик и подумать не мог, что когда-нибудь может выиграть суперприз - и выиграл квартиру!

История участия в игре у счастливчика самая обычная. Дисконтную карту "Е-плюс" Михаил получил уже достаточно давно, а вот к игре подключился всего несколько месяцев назад - и то по настоянию родственников! "Участвовать в игре стал совсем недавно. Это родные постоянно настаивали, чтобы я не забывал о "товаре удачи", когда иду в "Евроопт" за покупками. Однажды выиграл сертификат на покупки на 5 рублей, но, честно говоря, в возможность выиграть крупный приз не верил. Думал, что не могут обычные покупки принести машину или квартиру!" - до сих пор, даже уже с ключами в руках, недоверчиво пожимает плечами победитель.

Главный герой тура прошел по выигранной квартире, выглянул в окна, оценил качество строительства - и не скрывал удовольствия. Ведь квартира счастливчику досталась шикарная!

Главный герой тура определенно остался доволен выигрышем

Дом, в котором теперь у победителя есть свои квадратные метры, находится в престижном районе столицы, на улице Ильянской, 6. Рядышком - культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие спортивные состязания и лучшие концерты в столице, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Да и стоимость у этого жилья солидная - около Br116 тыс., или почти $60 тыс. в эквиваленте. В той же Речице на шикарный коттедж хватит!

"Удача в придачу!" В новостройке по уже знакомому адресу ул. Ильянская, 6 живет уже немало победителей игры

Михаил признается, что будет думать, как поступить с квартирой. Ведь если ее продать, можно получить хороший старт для построения будущей жизни в родном городе. Если удачно сдать - обеспечить весомый ежемесячный дополнительный доход. Но есть и третий путь - полностью изменить свою жизнь! "Вообще, я живу с родителями, но пока не решил, как распоряжусь квартирой. Возможно, задумаюсь о переезде в столицу. В любом случае вариантов, что делать с таким ценным призом, очень много!" - улыбается Михаил Пищик.

Еще три счастливых покупателя сегодня получили ключи и документы от стильных и надежных внедорожников "Хендэ Крета". Всю минувшую неделю эти автомобили были припаркованы у входа в "Е-Сити", а сегодня разбежались в разные концы страны, увозя своих новых хозяев. К слову, стоимость каждого из этих модных кроссоверов почти Br34 тыс., или около $17 тыс. Таким образом, уже 206 автомобилей от торговой сети "Евроопт" благодаря игре "Удача в придачу!" вручены покупателям. И обеспечивают людям самые приятные поездки, в том числе шопинг в любимом магазине!

Покупатели, выигравшие новенькие "Хендэ Крета", уже сегодня смогли уехать на них к себе домой

Автомобиль яркого синего цвета нежно погладила по крылу минчанка Алла Беньковская. Пока женщина не имеет права сесть за руль, хоть и стала полноправной владелицей. Но очень ждет этого момента! "Приз стал для меня действительно нужным и, можно сказать, долгожданным. Дело в том, что сейчас я учусь в автошколе. И у меня была мечта, что к ее окончанию мы с мужем купим вторую машину - для меня. А теперь получается, что и покупать ничего не надо, она у меня уже есть - новенькая и красивая!" - задорно смеется Алла.

Для Аллы Беньковской такой приз стал по-настоящему долгожданным: "Мечтала закончить автошколу и купить машину"

Есть люди, которые просто лучатся позитивом. Алла - из таких! Она радуется своему первому выигрышу, и искренне считает свою нынешнюю победу чудом. "В "Евроопт" за продуктами я хожу постоянно. У нас в Уручье как раз открылся большой магазин. Мы постоянно участвуем в игре и фактически с самого начала. Покупали много продуктов - стало интересно, появился азарт. И вот как в итоге все получилось! В глубине души я всегда надеялась, что выиграю. Но, честно говоря, думала про крупный денежный приз или сертификат на покупки. Кстати, буквально за две недели до суперприза я выиграла сертификат на 5 рублей. И вот удача выстрелила во второй раз! Это было как чудо!" - признается женщина.

Известно, что прекрасный пол обладает особой интуицией. Без некоторых интересных предчувствий не обошлось и на этот раз! "В среду вечером я была за городом, мой телефон разрядился. И мне вдруг срочно захотелось его включить! Как только подключила в машине зарядку, мне позвонили и сказали, что хотят поговорить. Я ничего не понимала, меня сразу направили на Дмитрия Кохно. И только тогда я поняла, что выиграла автомобиль - и это не розыгрыш! Вообще, я благодарна, что "Евроопт" дает возможность почувствовать себя счастливым и удачливым. Всем желаю верить в удачу, ведь мечты сбываются!" - убеждена Алла Беньковская.

Алла Беньковская мечтала о машине после окончания автошколы, и ее мечта сбылась!

Обладателем красного внедорожника стал Дмитрий Чупринский из Могилева. Мужчина с интересом и знанием дела осмотрел автомобиль, заглянул под капот, в салон - мастеру автосервиса не нужно рассказывать, в чем преимущества новой машины! "Новым автомобилем будем пользоваться вместе с супругой, ведь он нам обоим пригодится!" - вынес вердикт мужчина, взяв в руки ключи.

Дмитрий Чупринский по достоинству оценил все преимущества нового внедорожника

Дмитрий рассказал, чем привлекла его игра "Удача в придачу!" , в которой он принимает участие уже около полугода. "Понравилось, что условия участия очень простые: ведь ты в любом случае покупаешь те товары, которые тебе нужны. Так почему же заодно и удачу не испытать?" - считает победитель.

Счастливчик даже не может точно вспомнить, какой именно из "товаров удачи" принес ему новенький внедорожник. "В "Евроопт" заходили несколько раз буквально накануне розыгрыша, делали разные покупки. И кто бы мог подумать, что все так обернется! Новость о выигрыше застала меня дома, когда я был вместе с семьей, так что о выигрыше автомобиля мы узнали все сразу. Я и предположить не мог, что могу что-то выиграть, хотя в удачу все-таки верил. Но когда узнал о выигрыше, у меня даже слов не было!" - улыбнулся Дмитрий.

Дмитрий Чупринский, как мастер автосервиса, по достоинству оценил преимущества новой машины!

А ключи от оранжевой "Креты" получил сотрудник МЧС Алексей Рабец из городского поселка Холопеничи Крупского района Минской области. Старший водитель в экипаже спасателей, Алексей всегда готов выехать на помощь людям, оказавшимся в чрезвычайной ситуации. А в эту среду в чрезвычайно радостную ситуацию попал сам - правда, спасать его уж точно не нужно было! "Мне позвонили, когда я работал на строительстве дома. Конечно, в выигрыш поверил не сразу: то, что обычный кетчуп принес автомобиль, больше похоже на сказку! Но выигрышу я очень рад, машина нашей семье нужна - жена будет на ней ездить. У нее права уже давно есть, а вот машины нет. А на такой машине ездить ей будет точно в удовольствие!" - улыбается победитель.

Алексей Рабец несказанно рад выигрышу. На новенькой "Крете" будет ездить его супруга, которая давно получила права, а вот автомобиля не имела

Удивительно, как часто люди не верят в то, что с ними может случиться самое невероятное! Победы, крупные призы - это не про меня, это с другими… Примерно так до минувшей среды размышлял и Алексей. "В игре "Удача в придачу!" участвую с самых первых дней. Сразу же, когда узнал об игре, купил карточку и зарегистрировал ее на сайте. Но никогда не мог подумать, что смогу выиграть такой крупный приз! Хотя, конечно, где-то надежда теплилась", - признается Алексей Рабец. И свой "товар удачи" помнит: выигрыш ему принес кетчуп!

Алексей Рабец не сразу поверил, что обычный кетчуп может принести автомобиль!

Завершился очередной, уже 75-й, тур игры "Удача в придачу!" . Кроме четырех наших героев, которым сегодня были вручены главные призы тура, победу отпраздновали более 30 тысяч покупателей, которым достались денежные призы. А в целом количество призов, которые разыграны и вручены покупателям с февраля 2016 года, уже составляет почти 2 миллиона! В том числе 55 квартир в минских новостройках и 206 новеньких классных автомобилей!

А марафон игры не только не останавливается, но лишь прибавляет обороты! Ведь в следующий вторник, 10 июля, будут разыграны призы нового, 76-го, тура. И это будут, само собой, минская квартира на улице Ильянской, 10, более 20 тыс. денежных призов и сразу пять (!) автомобилей "Ниссан Джук"! На призы будут претендовать игровые коды, полученные за покупки с 2 по 8 июля включительно в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл".

А уже 10 июля игровые коды за покупки этой недели будут претендовать на призы 76-го тура – деньги, автомобили и квартиру в Минске!

До завершения нового тура осталось еще несколько дней. А значит, еще есть шанс успеть набрать игровые коды - и принять участие в игре, в которой сбываются самые смелые мечты! Всего-то и нужно - сделать покупки, которые и без того планировались на выходные. А взамен - изменить свою жизнь к лучшему вместе с торговой сетью "Евроопт"!

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка" и "ГиперМолл" и не забывайте про "товар удачи". И помните: встреча с Фортуной – уже во вторник!