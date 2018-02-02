2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Журналисты впервые побывали в центре управления системой правительственной связи КГБ. Специальную экскурсию для них провел председатель Комитета госбезопасности Валерий Вакульчик, передает корреспондент БЕЛТА.

Журналисты смогли ознакомиться с образцами пультов управления, которые использовались в Беларуси ранее, и новейшими разработками отечественного производства. Прежде такие пульты закупались за рубежом, но затем пришли к выводу, что нужно создавать белорусские аналоги. Как отметил Валерий Вакульчик, они соответствуют всем современным требованиям. В свое время глава государства поставил перед разработчиками непростую задачу: белорусская продукция должна соответствовать критериям даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня. И специалисты успешно с ней справились, объединив для этого усилия нескольких предприятий.

"Буквально в течение года мы получили продукцию с уникальными техническими характеристикам, современным дизайном", - рассказал председатель КГБ, демонстрируя лучший образец пульта управления руководителя. Кстати, таким же, по словам Валерия Вакульчика, пользуется и сам глава государства.

Председатель КГБ пояснил, что одна из важнейших характеристик таких изделий - уровень излучения. Он важен как с точки зрения безопасности сигнала, защиты от считывания информации, так и здоровья пользователя. Еще один немаловажный аспект - изделие на 100% отечественного производства. Отсюда и цена, которая на треть ниже, чем у зарубежных аналогов.

Такие же задачи ставили перед собой и разработчики телефона для правительственной связи. И получилось - в конце прошлого года был создан надежный функциональный и безопасный аппарат. В перспективе с его помощью можно будет передавать и видеосигнал. "Таким образом, в Беларуси уже фактически получили полную линейку оборудования правительственной связи, в том числе аппаратуру шифрования. Криптография, связь - это один из элементов независимости любого государства, и очень немногие страны могут похвастаться такими возможностями. У нас они есть", - подчеркнул Валерий Вакульчик.-0-