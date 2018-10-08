Зимнее дизтопливо начнет поступать на белорусские АЗС со следующей недели

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Зимнее дизельное топливо начнет поступать на белорусские АЗС со следующей недели. Такая информация размещена на сайте концерна "Белнефтехим", сообщает БЕЛТА.

Начиная с 15 октября белорусские нефтеперерабатывающие заводы "Нафтан" и "Мозырский НПЗ" традиционно переходят на выпуск зимнего дизельного топлива.

"Дизельное топливо сорта F с предельной температурой фильтруемости не менее минус 20 градусов пятого экологического класса начнет поступать на нефтебазы и автозаправочные станции республики. На топливораздаточных колонках РУП "ПО "Белоруснефть" оно маркируется как ДТ-З-К5. Полная замена летнего дизельного топлива сорта С, которое можно использовать в автомобиле при температуре до минус 5 градусов, произойдет к 1 ноября", - говорится в сообщении.

В продаже также появится белорусское дизельное топливо с улучшенными низкотемпературными характеристиками (ДТ-З-К5 класс 2), которое можно использовать при понижении температуры окружающего воздуха до минус 32 градусов.

В концерне обращают внимание на необходимость полного использования остатков летнего топлива в баке автомобиля, прежде чем заправлять его зимним дизельным топливом. Рекомендуется также подготовить топливные и масляные системы двигателя к эксплуатации в зимних условиях, проверить работоспособность аккумуляторных батарей автомобиля.-0-