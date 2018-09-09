На связи с МКС: белорусские школьники обсудили с космонавтами технологии будущего

9 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школьники сегодня во время первого в стране открытого урока "Беларусь и космос" поговорили с российскими космонавтами Олегом Артемьевым и Сергеем Прокопьевым о работе на МКС и технологиях будущего, передает корреспондент БЕЛТА.

На мероприятие пригласили победителей городских и республиканских олимпиад по астрономии и физике. Еще до его начала ребята приняли участие в тематических активностях на призы от минского центра разработки Wargaming.

Открытый урок начался с приветственного слова председателя Мингорисполкома Андрея Шорца. Он поздравил присутствующих с Днем города и подчеркнул, что сегодня в ратуше собрались лучшие из лучших. "Очень приятно, что здесь присутствует подрастающая элита Беларуси - те, кто через некоторое время, надеюсь, займут определенные должности в городе, в стране и сделают их лучше", - отметил он.

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Фото Оксаны Манчук