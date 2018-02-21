Белорусские лыжники не вышли в финал командного спринта на ОИ

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены Михаил Семенов и Юрий Астапенко не вышли в финал командного спринта свободным стилем на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Белорусы выступали в первом из полуфиналов, где заняли 7-е место среди 14 команд с результатом на дистанции 16 мин. 32,31 сек. и отставанием от лидера на 33,47 сек.
По итогам двух полуфиналов белорусские лыжники не вошли в число 10 дружин, квалифицировавшихся в медальный раунд. Его участниками стали спортсмены команд олимпийских атлетов из России, Швеции (1-2 место в полуфинале 1), Норвегии, Франции (1-2 место в полуфинале 2), а также добравшиеся по времени дружины США, Италии, Канады, Германии, Финляндии и Чехии.
Как сообщалось, белорусская команда в составе Юлии Тихоновой и Полины Сероносовой также не сумела преодолеть полуфинальный барьер в женском командном спринте, завершив борьбу на стадии полуфинала.
Обладатели наград в обеих спринтерских командных дисциплинах определятся сегодня.-0-
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