CAS открыл дело в отношении бронзового призера ОИ-2018 Александра Крушельницкого

19 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда (CAS) открыло дело в отношении бронзового призера Олимпиады-2018 российского керлингиста Александра Крушельницкого по нарушению антидопинговых правил, сообщают информагентства.

Дата слушания по делу Крушельницкого пока не уточняется.

Ранее сообщалось, что Александр Крушельницкий, в допинг-пробе которого, по предварительной информации, были обнаружены следы мельдония, покинул Олимпийскую деревню в Пхенчхане. Спортсмен уже сдал свою олимпийскую аккредитацию.

Александр Крушельницкий завоевал бронзовую медаль Олимпиады-2018 в керлинге в дабл-миксте вместе с Анастасией Брызгаловой.-0-