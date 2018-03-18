Домрачева: приятно чувствовать поддержку трибун и видеть болельщиков с белорусскими флагами

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Приятно чувствовать поддержку трибун и видеть болельщиков с белорусскими флагами. Об этом рассказала в эфире телеканала "Беларусь 1" Дарья Домрачева после победы в гонке преследования на восьмом этапе Кубка мира норвежском Холменколлене, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Четырехкратная олимпийская чемпионка праздновала очередной успех в Кубке мира с чем ее поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, а также король Норвегии Харальд V, который присутствовал на стадионе во время гонки.
"Приятно видеть наших болельщиков с белорусскими флагами на стадионе, приятно их радовать и чувствовать поддержку местных трибун. Мне интересно как они выкрикивают мое имя с норвежским акцентом. В такие моменты понимаю, что не одна на дистанции", - отметила Дарья Домрачева.
Белоруска также рассказала интересуется ли она положением в общем зачете Кубка мира. "Сейчас не думаю об очках в генеральной квалификации, стараюсь настраиваться на каждый старт, на каждую гонку и фокусироваться на этом. Уже конец сезона, остается не так много сил, поэтому важно их не тратить на мысли об очках, а направлять туда, куда нужно", - подчеркнула биатлонистка.
В общем зачете Кубка мира Дарья Домрачева занимает третью позицию - 641 очко, возглавляет квалификацию Анастасия Кузьмина - 727 баллов.
Заключительный, девятый, этап Кубка мира по биатлону с 22 по 25 марта пройдет в Тюмени.-0-
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