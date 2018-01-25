ФОТОРЕПОРТАЖ: Как встречали команду "МАЗ-СПОРТавто" в Минске

В минувшую субботу в Южной Америке завершилось одно из наиболее престижных соревнований в автомобильном спорте - ралли-рейд "Дакар". Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" добилась наилучшего результата за все время своего участия в гонке: пилот Сергей Вязович занял второе место в общем зачете. В четверг участники белорусской команды вернулись домой.
Фото Максима Гучека
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