Минские "Крумкачы" решили отказаться от участия в первом матче 1/4 финала Кубка Беларуси по футболу

Минские "Крумкачы" решили не играть матч 1/4 финала Кубка Беларуси

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский ФК "Крумкачы" решил не выходить на матч четвертьфинальной стадии розыгрыша Куба Беларуси с гродненским "Неманом", который должен состоятся в Минске 11 марта. Информация об этом размещена на официальном сайте "воронов", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В обращении к болельщикам говорится, что в прошлом сезоне команды "Крумкачоў" провели 137 матчей на национальном уровне – это основной состав, дублирующий и 4 молодежные команды. Как бы сложно ни было клубу осенью 2017 года, ни один матч не был сорван, что произошло во многом благодаря поддержке болельщиков.

Как известно, недавно ассоциация "Белорусская федерация футбола" (АБФФ) отказала "Крумкачам" в приеме заявки на прохождение лицензирования в новом сезоне в связи с различными нарушениями.

Апелляционный комитет АБФФ отклонил протест ФК "Крумкачы" по поводу лицензирования АБФФ еще неделю назад отмечала, что ФК "Крумкачы" уже не раз допускал нарушения во время процесса лицензирования, и всегда федерация шла на уступки, всячески поддерживала молодую команду.

Поэтому, сообщается в обращении, клуб не видит иного выхода, кроме как отменить матч 1/4 финала Кубка Республики Беларусь. "Крумкачы" не выйдут на матч против "Немана" в воскресенье.

Как сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ассоциации "Белорусская федерация футбола", на данный момент никаких документов об отмене воскресного кубкового матча не поступало ни в федерацию, ни в ФК "Неман".-0-