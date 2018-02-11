Немецкие теннисистки вышли вперед в матче Кубка Федерации с командой Беларуси

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкие теннисистки вышли вперед 2:1 в четвертьфинальном матче Кубка Федерации с командой Беларуси, который проходит на корте минской "Чижовка-Арены", сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом сегодняшнем одиночном поединке должны были встретиться лидеры команд Александра Саснович (46-й номер мирового рейтинга) и Татьяна Мария (58). Однако капитан белорусской команды Эдуард Дубров был вынужден заменить Александру, которая накануне почувствовала недомогание, на Веру Лапко (129). Вера начала встречу с выигрыша своей подачи и заставила изрядно понервничать более опытную соперницу. Ключевым в первом сете стал 7-й гейм, который Вера Лапко проиграла на своей подаче, и в итоге Татьяна Мария победила 6:4. Во второй партии Вера Лапко вела 5:3, немка сумела сравнять счет - 5:5, но белоруска все же "дожала" соперницу - 7:5. В решающем сете Татьяна Мария сразу ушла в отрыв, победив в "сухим" счетом 6:0. Игра продолжалась 2 часа 6 минут.
Общий счет в матче стал 2:1 в пользу команды Германии и теперь для общей победы и выхода в полуфинал ей осталось одержать одну победу. Вскоре на корт должны выйти вторые номера команд Арина Соболенко (63) и Антония Лоттнер (149). Именно эти теннисистки добились побед в первый соревновательный день.
Вслед за ними должна состояться парная встреча, на которую капитан белорусок Эдуард Дубров заявил Лидию Морозову и Веру Лапко. Капитан гостей Йенс Герлах рассчитывает на успешную игру дуэта Анна-Лена Фридзам / Анна-Лена Гренефельд. Однако не исключено, что произойдут замены.
Победитель матча Беларусь - Германия сыграет в полуфинале с победителем встречи в Праге Чехия - Швейцария. Там после первого игрового дня со счетом 2:0 выигрывают чешские теннисистки.-0-
Фото Максима Гучека
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