Норвежские спортсмены выиграли медальный зачет Олимпиады-2018, Беларусь заняла 15-е место

25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Золото лыжницы Марит Бьорген помогло команде Норвегии занять первое место в медальном зачете XXIII зимних Олимпийских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

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По итогам олимпийских состязаний норвежские спортсмены завоевали 39 наград - по 14 золотых и серебряных и 11 бронзовых. На второй позиции команда Германии - 31 (14, 10, 7), третье место у сборной Канады - 29 (11, 8, 10).

Олимпийские атлеты из России заняли 13-ю строчку, завоевав 17 медалей (2, 6, 9). Белорусские олимпийцы с двумя золотыми и одной серебряной медалями оказались на 15-м итоговом месте. Первое золото сборной Беларуси принесла фристайлистка Анна Гуськова, выигравшая соревнования в лыжной акробатике. Еще одну награду высшей пробы завоевали биатлонистки Надежда Скардино, Ирина Кривко, Динара Алимбекова и Дарья Домрачева, которые в отличном стиле выиграли эстафетную гонку. Кроме того, Дарья Домрачева стала обладательницей олимпийского серебра в масс-старте. Теперь в медальной копилке Дарьи Домрачевой 4 золота Олимпиад (3 - Сочи-2014 и 1 - Пхенчхан-2018), 1 серебро (Пхенчхан-2018) и 1 бронза (Ванкувер-2010).

Всего на олимпийский пьедестал Пхенчхана-2018 поднимались представители 30 команд из 92, принимавших участие в Играх. Было разыграно 102 комплекта наград.

Следующая зимняя Олимпиада состоится в 2022 году в столице Китая Пекине.-0-