Норвежская лыжница Марит Бьорген выиграла олимпийскую гонку на 30 км

25 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Последний, 102-й комплект наград XXIII зимних Олимпийских игр разыграли лыжницы, передает корреспондент БЕЛТА.

Олимпийской чемпионкой в классической гонке на 30 км стала прославленная норвежка Марит Бьорген. Серебро завоевала финка Криста Пярмякоски, бронза досталась шведке Стине Нильссон.

Марит Бьорген сегодня отлично прошла дистанцию, показав время 1 ч. 22 мин. 17,6 сек. и значительно опередив всех соперниц. Криста Пярмякоски отстала от чемпионки на 1 мин. 49,5 сек., Стина Нильссон - на 1 мин. 58,9 сек. Для Бьорген это 15-я награда за все время ее участия в Олимпийских играх, теперь у 37-летней норвежки 8 золотых, 4 серебряные и 3 бронзовые медали. Это рекорд для всех участников зимних Олимпиад.

Белорусские лыжницы оказались очень далеки от фаворитов - Полина Сероносова финишировала 40-й (+17 мин. 18,4 сек.), Валентина Каминская добралась до финиша 45-й (+20 мин. 10,0 сек.), Юлия Тихонова сошла с дистанции.

Таким образом, золото Марит Бьорген стало для команды Норвегии 14-й наградой высшей пробы, что позволило сравняться с Германией по этому показателю и занять первое место в медальном зачете Олимпиады за счет большего числа серебряных наград. Всего норвежские спортсмены в Пхенчхане завоевали 39 медалей - по 14 золотых и серебряных и 11 бронзовых. На второй позиции команда Германии - 31 (14, 10, 7), третье место у атлетов Канады - 29 (11, 8, 10).-0-

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