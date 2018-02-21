Тренерский штаб сборной Беларуси назвал имена биатлонисток на эстафету в Пхенчхане

21 февраля, Пхенчхан /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб сборной Беларуси назвал имена биатлонисток на эстафету, которая пройдет 22 февраля в Пхенчхане, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

На первом этапе женской гонки за сборную Беларуси выступит Надежда Скардино, эстафету у нее примет Ирина Кривко. Третьей в команде уйдет на дистанцию Динара Алимбекова, а на заключительном отрезке выступит лидер белорусской дружины Дарья Домрачева. Белорусская команда получила 10-й стартовый номер, всего в эстафету заявились 18 команд. Начало гонки в 14.15 по белорусскому времени.

Завершится биатлонная программа мужской эстафетой 23 февраля.-0-