Акционеры Facebook подали на соцсеть в суд из-за утечки данных

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владельцы акций Facebook подали иск на соцсеть из-за недавней утечки пользовательских данных. Об этом сообщает издание Business Insider.

Фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные около 50 млн людей, которые являлись пользователями социальной сети Facebook. На основании полученных данных фирма транслировала юзерам "нужную" рекламу, которая могла бы их заинтересовать.

Иск был подан в федеральный суд северного округа штата Калифорния 20 марта. Утверждается, что компания Facebook знала об утечке данных продолжительное время, но скрыла этот факт от общественности и инвесторов.

Ранее сообщалось, что основатель Facebook Марк Цукерберг потерял по меньшей мере $5,1 млрд после публикации информации об утечке данных.-0-