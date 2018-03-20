Цукерберг потерял около 5 млрд долларов на фоне сведений об утечках в Facebook

Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook потерял по меньшей мере 5,1 млрд после публикации данных об утечке данных 50 млн пользователей. Имея 16% акций соцсети, Цукерберг занимает 6-е место в рейтинге самых богатых людей Forbes.

В ходе торгов в понедельник акции Facebook подешевели примерно на 7%. Рыночная стоимость компании упала до 37 млрд.

Напомним, в субботу местные СМИ распространили сведения о том, что компания Cambridge Analitica, сотрудничавшая с кандидатом в президенты Дональдом Трампом, незаконно получила доступ к 50 млн пользовательских аккаунтов. На основании полученных данных пользователям показывали "нужную" рекламу.