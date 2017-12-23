Amazon может выпустить конкурента YouTube

Монопольному положению видеосервиса YouTube скоро может прийти конец. Не исключено, что компания Amazon собирается в скором времени составить конкуренцию Google.

Это предположение эксперты сделали на основании того, что Amazon зарегистрировал торговые марки Amazon Tube и Open Tube. Кроме того, "Амазон" запрещает продавать на своих торговых площадках такие продукты конкурентов как Google Home и Google Chromecast. Google же предупредила конкурента о том, что с 1 января удалит YouTube с устройств семейства Fire TV.

У нас устройства этого семейства практически неизвестны, но в США и части европейских стран о них знают. Именно оттуда и может начаться экспансия нового видеохостинга по миру.