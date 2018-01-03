Amazon запатентовала зеркало "смешанной реальности"

Компания Amazon представила патент на зеркало "смешанной реальности", которое сможет виртуально "надевать" одежду на человека без необходимости ее примерки. Можно также совершать движения, "одежда" при этом не сползет.

Принцип работы зеркала довольно прост - на изображение человека, полученное с нескольких камер и проекторов, накладывается проекция одежды. Компьютер генерирует результат и демонстрирует его пользователю. Затем человек видит свое отражение в зеркале, но уже с новой одеждой.

Разумеется, это пока только патент, который может найти применение в магазинах одежды и при онлайн-заказах. Amazon уже создал алгоритм, который разрабатывает одежду, основанную на тенденциях моды Instagram.