Apple выпустит iPhone с тройной камерой для 3D-снимков

Компания Apple в 2019 году выпустит смартфон с тройной камерой. Об этом сообщает издание Economic Daily News.

В Сети уже появился и дизайн будущих гаджетов. Тройная камера будет располагаться на привычном месте. Сообщается, что такая камера будет использоваться для стереоскопического 3D-видения. Два объектива будут захватывать изображение объекта с разных углов, а третий предназначен для более мощного зума.