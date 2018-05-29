Apple выпустит iPhone с тройной камерой для 3D-снимков

Компания Apple в 2019 году выпустит смартфон с тройной камерой. Об этом сообщает издание Economic Daily News.
В Сети уже появился и дизайн будущих гаджетов. Тройная камера будет располагаться на привычном месте. Сообщается, что такая камера будет использоваться для стереоскопического 3D-видения. Два объектива будут захватывать изображение объекта с разных углов, а третий предназначен для более мощного зума.
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