Австралийский премьер просрочил оплату хостинга и лишился сайта

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сайт австралийского премьер-министра Скотта Моррисона из-за того, что он просрочил оплату хостинга, был захвачен интернет-троллем, сообщает австралийский телеканал SBS.

Срок действия лицензии домена истек и благодаря этому интернет-тролль смог выкупить адрес сайта. Теперь на странице играет песня Scotty Doesn't Know из американской комедии "Евротур". Новый владелец разместил также фото улыбающегося премьер-министра. Вся прежняя информация о его деятельности со страницы удалена.

В таком виде сайт доступен пользователям уже более 12 часов.-0-