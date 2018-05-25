Беларусь, Россия и Казахстан договорились совместно производить космические спутники

25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь, Казахстан и Россия договорились о промышленной кооперации при производстве спутников дистанционного зондирования Земли. Такое решение принято на заседании межгосударственной рабочей группы по разработке межгоспрограммы "Интегрированная система государств - членов ЕАЭС по производству и предоставлению космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли", которое состоялось на форуме "Дни космоса Республики Казахстан - 2018", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

"Промышленная кооперация будет осуществляться как при производстве спутников дистанционного зондирования Земли среднего разрешения на мощностях сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов в Казахстане, так и при разработке и строительстве спутников нового поколения с высоким разрешением на мощностях Роскосмоса. Беларусь предоставит для этих проектов свою электронную компонентную базу и оптические мультиспектральные системы", - отметили в ЕЭК.

По словам заместителя директора Департамента промышленной политики ЕЭК Александра Готовского, кооперационное производство спутников дистанционного зондирования Земли позволит нарастить формируемую совместную группировку и сделать ее сопоставимой по параметрам съемки с мировыми аналогами.

"Договоренности о промышленной кооперации при производстве спутников дистанционного зондирования Земли лягут в основу межгосударственной программы, предложения по которой будут представлены членам Высшего Евразийского экономического совета осенью этого года", - добавили в ЕЭК.-0-