"Белавиа" проведет в соцсети прямой эфир с пилотом

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Авиакомпания "Белавиа" проведет в популярной социальной сети прямой эфир с одним из своих пилотов. Об этом компания проинформировала на своей официальной странице в Facebook, сообщает БЕЛТА.

"Если вы не пилот, но очень интересуетесь летной жизнью, то 29 октября в 12.00 в официальном инста-аккаунте belavia.airlines мы проведем прямой эфир с одним из пилотов авиакомпании, во время которого он ответит на ваши самые интересные вопросы", - говорится в сообщении.

Задать вопрос пилоту можно в том числе заранее, опубликовав его в комментариях под анонсом акции в соцсети.

Также в сообщении говорится о том, что "Белавиа" проведет конкурсный отбор кандидатов для переучивания на ВС Embraer 170/175/190/195. "13 ноября состоится день открытых дверей, во время которого пройдет летно-методический совет для определения уровня подготовки потенциальных кандидатов на трудоустройство в авиакомпанию", - говорится в сообщении.

В числе прочих требований к кандидатам высшее или среднее специальное образование по виду профессиональной деятельности, специальность - "летная эксплуатация воздушного транспорта", квалификация – "пилот". Возраст кандидатов - до 55 лет, знание английского языка должно быть не ниже четвертого уровня по шкале ICAO. Кроме того, кандидаты должны иметь действующее свидетельство пилота гражданской авиации, перерыв в летной работе не должен превышать 3-летний срок.

Как сообщалось, к апрелю 2020 года флот "Белавиа" будет включать в себя 12 авиалайнеров Embraer.-0-