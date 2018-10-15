"Белоруснефть" запустила новостной сайт

15 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Новостной сайт о нефти NEFT.by сегодня начал работу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе РУП "Производственное объединение "Белоруснефть", которая занимается информационным сопровождением ресурса.

"NEFT.by - это информационный портал для тех, кто интересуется нефтяной и автомобильной темой, происходящим в отрасли как в Беларуси, так и за рубежом. Сайт обещает стать своеобразным навигатором, поможет сориентироваться в потоке информации", - пояснили в пресс-службе предприятия.

На новой интернет-площадке собраны медиамониторинги, обзоры, информация, фото и видео. На портале можно найти интервью с топовыми представителями нефтехимической отрасли Беларуси и зарубежья, мнения на актуальные общественные темы, полезную информацию и др. Так, рубрика "Заправка" расскажет о новых АЗС, сервисах и услугах. Очерки о тех, чья профессия так или иначе связана с нефтью, их увлечениях и пути к успеху собраны в рубрике "Люди".

Смотреть и читать материалы сайта можно на любом гаджете: ресурс для комфорта пользователей сделан в адаптивном дизайне.-0-