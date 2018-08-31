31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская федерация киберспорта открывает новый сезон Dota 2, сообщили БЕЛТА в пресс-службе общественной организации.

Квалификация в этой дисциплине стартует с республиканских отборочных соревнований турнира МЭТА'18. Dota 2. На данный момент проходит онлайн-регистрация участников. 15 сентября состоится финал, в котором четыре лучшие команды Беларуси определят победителя и разделят призовой фонд в Br3 тыс.

Финал соревнований по Dota 2 пройдет на фестивале видеоблогеров Vidak.by. Белорусская федерация киберспорта организует игровую зону с площадкой для команд, передвижной телестанцией, студией для комментаторов и аналитиков, зрительным залом и фан-зоной. Как отметили в федерации, предыдущий турнир собрал 557 тыс. просмотров за 12 часов и стал самой востребованной видеотрансляцией белорусского киберспорта в истории.-0-