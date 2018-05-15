Белорусская IT-компания разработает программно-технический блок для II Европейских игр

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская IT-компания "Синезис спорт", резидент Парка высоких технологий, разработает программно-технический блок для II Европейских игр 2019 года в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дирекции "II Европейские игры".

Договор о сотрудничестве подписан сегодня на международной выставке по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2018".

Разработчики "Синезис спорт" создадут для II Европейских игр весь программно-технический блок. В том числе сайт minsk2019.by, собственный мессенджер и мобильное приложение.

"Такое комплексное, функциональное, мультиспортивное мероприятие, которым являются II Европейские игры, ставит огромное количество задач, требующих решения на современном уровне, а также предполагает процессы по координации различных департаментов и направлений работы организационного комитета, - сказал директор дирекции Георгий Катулин. - Сюда относится, например, управление транспортом, координация прибытия и убытия, телевизионные трансляции. Все это должно осуществляться по правилам соответствующих международных федераций. В Играх будет задействовано 15 соревновательных площадок и огромная инфраструктура, обслуживающая их. Все это держится на информационных технологиях".

Директор "Синезис спорт" Дмитрий Шведко отметил, что ранее белорусские компании не были поставщиками услуг IT-блока для таких крупных международных спортивных событий. Предложение отечественной компании оказалось эффективнее и выгоднее, чем у основного игрока рынка, участвующего в подготовке и проведении мероприятий такого уровня более 30 лет. "Мы предложили дирекции Европейских игр инновационное решение для комплексной поддержки системы управления предстоящего крупного спортивного события. Эту технологию можно использовать и для других международных мероприятий. Экспортный потенциал разработок обширен: Олимпийские и Паралимпийские игры, чемпионаты мира по различным видам спорта, крупные международные отраслевые семинары и другие форумы, количество гостей и участников на которых измеряется сотнями тысяч человек", - подчеркнул он.

Договор предусматривает оказание услуг, включающих все аспекты проведения предстоящих Игр, в том числе фиксации времени, оценок и результатов (кроме основного функционала включает сервис передачи данных о результатах для использования в телевизионной графике; сервис жеребьевки и квалификации; сервис поддержки специализированных общественных и спортивных табло); системы управления Играми, состоящей из 13 сервисов (в том числе аккредитации; управления размещением; управления персоналом; управления прибытием и отъездами). Появится сервис управления медицинским сопровождением, благодаря которому участники и гости Игр в случае необходимости быстро найдут ближайшие больницы, поликлиники, аптеки и их телефоны. Всю информацию с привязкой к геолокации соберут в мобильном приложении.

Программы и сервисы для каждой из них будет создавать отдельная команда разработчиков и консультантов, которые впервые интегрируют с ними уже существующие разработки.-0-