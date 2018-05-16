Белорусские школы получат бесплатный интернет-доступ к сервисам платформы "Знай.бай"

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские школы получат бесплатный интернет-доступ к электронным образовательным сервисам и ресурсам платформы "Знай.бай". Соответствующее соглашение с одним из мобильных операторов подписал сегодня директор платформы Игорь Савостьянчик, передает корреспондент БЕЛТА.

В ближайшее время планируется разработка специальных "школьных" тарифов, которые будут включать бесплатный интернет-доступ к электронным сервисам платформы "Знай.бай". Школы также смогут приобрести планшеты на специальных условиях.

Игорь Савостьянчик отметил, что к концу 2019 года планируется полный перевод белорусских школ на использование электронных технологий. "Стратегическое соглашение позволит вывести электронное образование в Беларуси на новый уровень", - добавил он.

"Знай.бай" - единая платформа электронных сервисов для современной системы образования Беларуси, которая включает в себя "Электронный дневник и журнал", "Сайт учреждения образования", "Генератор расписания", "Электронные учебники", "Менеджер образования", "Тесты", "Платежи ЕРИП", "Социальная образовательная сеть", "Дистанционное обучение". Платформой пользуются 2 тыс. 387 школ (в том числе 755 школ применяют электронные дневники), 160 тыс. 366 учащихся и 27 тыс. 314 учителей.

Электронные сервисы позволяют автоматизировать сбор, хранение, обработку и передачу данных, что экономит время работников сферы образования. Среди других преимуществ - повышение доступности качественного учебного материала и большая вовлеченность школьников в процесс обучения.-0-