Белорусский банк впервые предоставил возможность подписывать финансовые документы с телефона

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. БПС-Сбербанк стал первым банком, который запустил в Беларуси сервис подписи финансовых документов с помощью телефона, сообщили БЕЛТА в банке.

"Сервис mobile ID позволяет подписывать документы без использования привычного устройства - флешки. Ключ ЭЦП находится на специальной SIM-карте, которая может работать как в смартфоне, так и обычном мобильном телефоне. Технологию поддерживают два мобильных оператора - velcom и МТС, которые используют для обмена данными защищенное соединение. Предусмотрено также дополнительное шифрование", - пояснили в банке.

Чтобы пользоваться сервисом, нужно оформить специальную SIM-карту в офисе мобильного оператора. Электронные документы можно оформлять в интернет-банке БПС-Сбербанка. Во время авторизации требуется указать номер телефона. На него впоследствии приходят SMS, в которых предлагается поочередно ввести два PIN-кода: один - для прохождения идентификации, второй - непосредственно для подписания ЭЦП документа. Если данные верны, документ отправляется в банк на оплату.

Стоимость использования сервиса mobile ID зависит от числа подписываемых документов в месяц. В зависимости от мобильного оператора затраты на 100 "ключевых" SMS составляют от Br2,07. Разово потребуется оплатить выпуск сертификата электронной цифровой подписи, который действует три года.

"Цифровизация трансформирует привычные модели взаимодействия между банком и клиентом. Теперь цифровая подпись всегда под рукой, и необходимые действия с документами можно совершить удаленно с помощью ноутбука и мобильного телефона", - отметил заместитель председателя правления БПС-Сбербанка Александр Наумов.

Сервис mobile ID работает с соблюдением всех требований белорусского законодательства. При этом электронная цифровая подпись выступает аналогом собственноручной подписи, а все документы, подписанные с помощью ЭЦП на SIM, приравниваются по своей юридической силе к бумажным документам.-0-