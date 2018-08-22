"Белтелеком" с 1 сентября повысит тарифы на интернет

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. РУП "Белтелеком" с 1 сентября повысит стоимость услуг доступа в интернет, некоторых пакетов услуг электросвязи, а также стоимость услуг видеоконференции. Такая информация размещена на сайте предприятия, сообщает БЕЛТА.

Повышение тарифов не коснется регулируемых услуг местной и междугородной телефонной связи, международной телефонной связи, услуг хостинга и некоторых других.

C обновленными тарифами можно ознакомиться на сайте "Белтелекома".-0-