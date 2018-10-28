Беспилотный комбайн испытали в "Роскосмосе"

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беспилотный комбайн прошел успешные испытания в "Роскосмосе". Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Разработка проводилась на предприятии автоматики в Екатеринбурге, где разрабатывают системы управления ракеты "Союз-2". Комбайн имеет собственную систему технического зрения, оборудован высокоточной системой навигации "ГЛОНАСС".

Этот робот сможет использоваться в развитии заброшенных сельскохозяйственных угодий.-0-