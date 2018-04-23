Биологи имплантировали мыши часть человеческого мозга

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалистам из Института биологических исследований Солка (штат Калифорния, США) удалось имплантировать органоиды человеческого мозга размером с чечевичное зерно в голову мыши. Об этом пишет издание "Популярная механика".

Ученые растили органоиды в лаборатории в течение 50 дней, а затем заменили часть мышиного мозга новым образованием, прижилось около 80% имплантата.

Отмечается, что в ходе эксперимента мышь вела себя и выглядела как и ее сородичи. Поведение не отличалось чем-то странным. При этом животное неделями обеспечивало питательными веществами и кислородом развивающийся человеческий мозг. За это время органоиды начали отращивать новые нейроны (в том числе такие, которые можно найти только в крайне специализированных участках коры человеческого мозга). Имплантированные органоиды сумели преодолеть планку в 233 дня, их структура и зрелость клеток уже вполне были сравнимы с мозгом новорожденного.

Эксперты надеются, что органоиды помогут лучше узнать, как человеческий мозг развивается нормально, а как, когда у него возникают проблемы.

Институт биологических исследований Солка основан в 1960 году доктором Джонасом Солком - разработчиком первой вакцины против полиомиелита. Темы исследования: рак, диабет, врожденные дефекты, болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и др.-0-